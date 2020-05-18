Красногорск, , 08:52 — REGNUM На сегодняшний день в Московской области в трёх домах престарелых выявлены очаги заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

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При этом она отметила, что изначально были приняты все меры для недопущения распространения инфекции, однако случаев заражения коронавирусом избежать не удалось.

«Всего в трёх учреждениях заболели более 90 человек — это сотрудники и пациенты», — уточнила глава ведомства.

По её словам, сотрудники были сразу изолированы и проходят лечение дома или в больницах. При этом тяжелобольные пациенты из числа проживающих в доме престарелых пожилых людей, а таких пять, были госпитализированы.

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Стригункова подчеркнула, что все сотрудники домов престарелых работают в них по двухнедельным сменам, перед выходом на смену они обязательно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

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Добавим, что, по данным на 16 мая, в Московской области за весь период пандемии коронавирусной инфекции было выявлено более 26,4 тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса. При этом 262 пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались, свыше 2,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

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