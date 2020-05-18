Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Минюст США отказался давать комментарии на тему решения властей Пуэрто-рико о проведении в очередной раз референдума по вопросу о возможности присоединения острова к стране на правах ещё одного штата.

«Без комментариев», — приводит ТАСС ответ сотрудника пресс-службы Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман на соответствующую просьбу.

Также указывается, что на подобные запросы не стали отвечать Белый дом, американский госдеп и несколько законодателей страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что референдум о статусе Пуэрто-Рико, которое является свободно ассоциированным государством под управлением США, назначен на 3 ноября текущего года.