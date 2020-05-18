Владикавказ, , 08:46 — REGNUM В Северной Осетии у появившегося на свет младенца выявлена коронавирусная инфекция. Его мать заразилась, будучи беременной. Но в целом их состояние не вызывает опасения, оба уже выписаны домой, сообщили в минздраве региона.

«Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», — цитирует представителя миздрава ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабардино-Балкарии было зафиксировано два случая рождения детей у женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией. В обоих случаях опасности для жизни мам и младенцев не было, обе матери уже вылечились и выписаны с детьми домой.

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