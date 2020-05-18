Махачкала, , 08:50 — REGNUM Прокуратура Дагестана 18 мая запустила горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав сотрудников медицинских учреждений, в том числе на получение стимулирующих выплат за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. На вопросы заявителей будут отвечать прокуроры профильного подразделения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа республики.

Ранее министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что в республике уже производятся выплаты за апрель, и все надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, будут начислены не позднее 15 мая. Однако источники ИА REGNUM в ряде медучреждений республики сообщили о задержках выплат. Подобные заявления медиков 16 и 17 мая публиковались и в сообществах в социальных сетях.

Напомним, ранее об открытии горячей линии по вопросам стимулирующих выплат медработникам Дагестана сообщил и региональный минздрав. Специалисты ведомства, как отмечалось, готовы разъяснить медикам, на каких условиях и в каких объемах им положены доплаты.

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