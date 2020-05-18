Брюссель, , 08:44 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес прокомментировала протестную акцию медицинских работников в больнице «Сен-Пьер» в столице Брюсселе.

В эфире телеканала RTL премьер-министр заявила, что необходимо «слушать и объяснять, когда что-то идет не так». Она отметила, что врачи оказались в трудной ситуации еще до пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медработники «Сен-Пьера» организовали «коридор презрения и позора» Вильмес, которая посетила больницу, чтобы поддержать персонал.

Врачи выстроились в коридор по обе стороны ведущей к больнице дороги. По мере движения кортежа главы правительства медработники поворачивались спиной. Причина — недостаточное финансирование, а также решение правительства обязать врачей выходить на работу в случае санитарного кризиса.

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