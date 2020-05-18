Пекин, , 08:43 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного случая COVID-19 не выявлено в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Всего в регионе по-прежнему наблюдается четверо пациентов, у которых заражение коронавирусом проходит бессимптомно. В общей сложности 19 837 тесных контактов, заболевших было проверено врачами провинции, из них 636 остаются под наблюдением медиков.

В Регионе, тем не менее, уже не осталось подтвержденных случаев COVID-19, после того как последний пациент покинул больницу региона 16 мая. Всего в провинции было зафиксировано 559 местных случаев заболевания инфекцией и 386 «импортных» случаев.