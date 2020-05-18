Уфа, , 08:46 — REGNUM 36 жителей Башкирии, вернувшиеся из-за рубежа, доставили в обсерватор «Юматово» для прохождения 14-дневного карантина. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 мая граждане прибыли на самолете из Ташкента в Казань. Жителей Башкирии на спецавтобусе доставили в республику. На протяжении всего пути следования их сопровождали сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что во время следования граждан обеспечили питанием, питьевой водой и многим другим.

Ночью 18 мая вернувшиеся на родину граждане заехали в свои комнаты в обсерваторе. Здесь для них уже приготовили надлежащие условия для прохождения карантина.

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