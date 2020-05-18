Анкара, , 08:44 — REGNUM Власти Турции эвакуировали из США порядка 300 своих граждан. Об этом 18 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Доставленные на родину в провинцию Трабзон, были помещены в 14-дневный карантин, среди 288 человек был 21 ребенок и 16 младенцев.

Решение по доставке на родину граждан было принято президентом Турции Реджепом Эрдоганом, всего с начала карантина домой вернулись порядка 70 тыс. человек из 107 стран мира.

Напомним, на данный момент в Турции выявлено около 150 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией из них около 110 тыс. уже выздоровели. От COVID-19 скончались 4 тыс. 140 человек.