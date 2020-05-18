Москва, , 08:52 — REGNUM Стимулирующая выплата положена медикам, которые непосредственно работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией. Порядок таких выплат разъяснён в письме, направленном в региональные органы здравоохранения заместителем главы Минздрава РФ Татьяной Семёновой.

Из документа следует, что выплаты получат медицинские работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, водители и привлечённые к работе сотрудники транспортных организаций. Единовременную выплату медики получат за отработку по установленному графику вне зависимости от количества смен или часов.

Доплату медработники должны получить вне зависимости от должности. Руководство больниц установит список структурных подразделений, работникам которых положены выплаты. Для доплат остаются в силе районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в особых климатических зонах, уточняет РБК.

Отсчитывать начисление выплат будут с 12 апреля. Медики должны получить эти деньги в сроки выдачи зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра предостерегла руководство медицинских организаций от стремления «оптимизировать» выплаты за работу с больными COVID-19.

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