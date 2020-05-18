Веллингтон, , 08:38 — REGNUM Расследование действий экипажа круизного лайнера Ruby Princess, где была выявлена вспышка заражения новым коронавирусом, проведет новозеландская таможенная служба. Об этом 18 мая на пресс-конференции в Веллингтоне рассказала глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По её словам, таможенники страны должны определить, по какой причине инфицированные новым коронавирусом пассажиры судна смогли без каких-либо препятствий высадиться в новозеландских и австралийских портах.

«Раньше времени на расследование этого случая не было, однако теперь необходимо проверить все обстоятельства распространения вируса», — указала Ардерн добавив, что как минимум 16 пассажиров, высадившихся в порту Нейпир в Новой Зеландии, оказались зараженными коронавирусной инфекцией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 марта круизный лайнер Ruby Princess зашел бухту Сиднея после трехдневного круиза в Новую Зеландию с 2,7 тысячи пассажиров и 1,1 тысячи членов экипажа на борту. Несмотря на то, что врач судна выявил на борту 13 зараженных коронавирусом, остальные пассажиры беспрепятственно отправились с судна по домам.