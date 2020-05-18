Анадырь, , 08:42 — REGNUM Более 30 тыс. штук цветов высадят в столице Чукотки. Уже началась подготовка городских газонов.

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«Начали уборку, подготовку газонов к озеленению. Эти работы будут вестись до июня. Будем закупать семена васильков, а также более 30 тысяч штук саженцев уличных цветов», — цитирует ИА «Чукотка» директора МБУ «Служба содержания и благоустройства» Владимира Ковальского.

А в сентябре в Анадыре появятся новые кустарники ивы и ольхи — их в город привозят из тундры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани к украшению города цветами планируют приступить в 20-х числах мая. К середине мая на 70 основных городских улицах будет высажено более восьми тысяч деревьев. Осенью ещё 300 декоративных яблонь высадят на улицах.