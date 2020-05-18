Москва, , 08:37 — REGNUM Московским школьникам выставили годовые оценки, сообщает 18 мая официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки», — рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова.

По её словам, участие в дистанционных занятиях в последние две недели весны, до 31 мая, будет свободным. Также организована дистанционная подготовка для сдачи ОГЭ и ЕГЭ для учеников девятых и одиннадцатых классов.

«Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», — отметила вице-мэр.