Дакка, , 08:39 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал власти Бангладеш переместить недавно спасенных беженцев-рохинджа в специальные лагеря. Об этом 17 мая сообщает Agence France-Presse.

В начале мая береговая охрана страны спасла в Бенгальском заливе сотни рохинджа, терпящих бедствие. Все они были перемещены на остров Бхашан Чар, условия содержания пострадавших на котором далеки от удовлетворительных.

Причиной такого решения стали карантинные меры, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекцией. В распоряжении агентства оказалось письмо Гуттереша, в котором он призывает министерство иностранных дел Бангладеш сделать все возможное для перемещения мигрантов в лагеря в городе Кокс-Базар, после того как карантин закончится.

Напомним, сотни тысяч беженцев-рохинджа вынуждены были покинуть Мьянму и переселиться в соседние страны. Причиной тому стал продолжающийся внутренний конфликт в штате Ракхайн между террористами и правительственными войсками.