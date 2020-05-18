Пермь, , 08:33 — REGNUM В Пермском крае прокуратура в ходе проверки выявила применение медучреждениями неверного порядка расчета стимулирующих выплат медикам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, врачи горбольницы № 7 в Перми получили стимулирующие выплаты не в полном объеме. Такие же нарушения выявлены еще в трех учреждениях Прикамья.

Министру здравоохранения региона внесено представление с требованием оперативно провести все необходимые доначисления.

Ранее в минздраве заявили о том, что все выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам-носителям коронавируса, перечислены в полном объеме.

По данным пресс-служба министерства 15 мая министр здравоохранения края Оксана Мелехова отчиталась врио губернатора Дмитрию Махонину и местным лидерам ОНФ о том, что все выплаты медработникам края осуществлены в полном объеме. Затем Дмитрий Махонин в случайном порядке выбрал нескольких главврачей медучреждений края и попросил их рассказать, как обстоят дела с выплатой надбавок.

«Среди них были главврачи Чайковской муниципальной больницы Александр Кожевников, краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина, Пермской городской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев, краевой клинической больницы Анатолий Касатов и краевого кардиодиспансера Кирилл Прохоров. Все они подтвердили, что денежные средства на выплату «ковидных» надбавок — как региональных, так и федеральных — поступили к ним в полном объеме и уже направлены конкретным сотрудникам на зарплатные банковские карточки», — сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минздрава.