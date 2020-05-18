Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM Сотрудники Байкальского филиала «Главрыбвода» выпустили более 20 тыс. штук молоди байкальского осетра в реку Селенга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии, крупнейший приток Байкала является местом его нереста.

Рыба обитает в основном в дельте реки, а также в устьях некоторых других рек и заливах озера на глубине 20−50 метров, осенью опускаясь до 150 м в глубину. Размножается в реках Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин.

Байкальский осётр включён в Красную книгу России как редко встречающийся вид. С 1947 года вылов рыбы в озере запрещён.

«По оценкам специалистов Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», при сохранении достигнутых объемов искусственного воспроизводства и организации эффективных охранных мероприятий байкальского осетра есть надежда, что популяция будет восстановлена», — отметили в минсельхозе.

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