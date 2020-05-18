Багдад, , 08:24 — REGNUM Депутат иракского парламента Хасан Салим призвал выслать из страны послов ЕС, Великобритании и Канады за пропаганду гомосексуализма. Об этом 18 мая сообщают местные СМИ.

Законодатель возмутился фактом поднятия в посольствах указанных стран флагов ЛГБТ-сообщества.

С точки зрения Салима, данный акт является оскорбительным для мусульман Ирака, а также для традиций данной страны, пропаганда подобных перверсий угрожает государству больше, чем терроризм.

Напомним, в Ираке, как и во многих странах Ближнего Востока, отношения к гомосексуалистам и прочим сторонникам ЛГБТ крайне негативное. Ранее в марте 2020 года религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр заявлял, что легализация однополых браков является причиной распространения коронавирусной инфекции.

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