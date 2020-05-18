Красногорск, , 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова.

«У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек», — сказала глава подмосковного минздрава в интервью изданию «Коммерсантъ».

Также она указала, что в настоящее время в регионе лечат больных с COVID-19 22,5 тыс. работников медицинской сферы.

Кроме этого, Стригункова отметила, что для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией были привлечены военные врачи, медики из других российских регионов и примерно 280 студентов старших курсов медколледжей.

«Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или умерло медиков, то у нас 16 человек скончались именно от ковида и пневмонии», — также уточнила она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число молодых людей призывного возраста Восточного военного округа (ВВО), которым предстоит проходить военную службу в пределах своего региона, из-за пандемии коронавируса будет увеличено с 30% до 80%.