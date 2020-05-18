Гайнский район, Пермский край, , 08:15 — REGNUM В Гайнском районе Пермского в связи со стабилизации паводковой обстановки снят режим ЧС, сообщили 18 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Стоит отметить, из-за резкого подъёма воды в реках на 9 мая подтопленными оказались более сотни приусадебных участков и более 20 жилых домов. С 10 мая в муниципальном образовании ввели режим чрезвычайной ситуации.

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