Сеул, , 08:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Центральный штаб по борьбе с эпидемиями.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране с начала пандемии достигло 11 065. Общее число жертв эпидемии достигло 263, что на одного человека больше по сравнению с днем ранее.

Отмечается, что среди новых случаев заражения десять случаев «завозные».

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее было подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

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