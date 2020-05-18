Хабаровск, , 08:08 — REGNUM Число молодых людей призывного возраста Восточного военного округа (ВВО), которым предстоит проходить военную службу в пределах своего региона, из-за пандемии коронавируса будет увеличено с 30% до 80%. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ВВО.

«В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что до пандемии коронавируса этот показатель находился на уровне 30%.

Кроме этого, указывается, что ВВО принимает меры беспрецедентного характера для профилактики вирусных заболеваний. Так, для каждого из призывников приготовлен набор защитных средств, и все они пройдут тест на наличие коронавируса, а также карантин в течение двух недель по прибытии в воинскую часть.

При этом уточняется, что во время весеннего призыва в войска ВВО должно поступить свыше 9 тысяч новобранцев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Восходящий Ташлинского района Оренбургской области с 18 мая снят карантин по коронавирусу.