Анадырь, , 08:23 — REGNUM Ситуацию на Чукотке с распространением коронавируса можно отслеживать в соцсетях губернатора Романа Копина — на официальном сайте правительства округа подробности появляются не регулярно, а страница оперативного штаба не обновляется с 14 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В одном из из последних постов главы Чукотки сообщается, что за неделю выявлено 25 носителей коронавируса, всего в округе 56 заражённых, опасения вызывает внебольничная пневмония.

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«Стремительная динамика: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь. Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные получают необходимое лечение в инфекционном отделении. Из 6 пациентов с пневмонией коронавирус подтверждён у одного. Особенность COVID такова, что часто болезнь проходит бессимптомно — более чем в 40% случаев. Поэтому причиной такого количества заражённых стало нарушение самоизоляции: люди ходили на работу, в гости друг к другу — вели «обычный» образ жизни», — написал в Instagram Роман Копин.

Губернатор акцентировал, что если эпидситуация будет ухудшаться, меры придётся усилить.

Он поблагодарил медицинских работников, которые вынуждены исполнять свои обязанности в условиях коронавируса.

«Вы рискуете своим здоровьем, чтобы сохранить здоровье жителей округа. Все медицинские и технические работники, контактирующие с COVID-пациентами, получили федеральные и региональные выплаты», — добавил Роман Копин.

Жители Чукотки активны в комментариях, советуют и благодарят губернатора:

«Вы посетите магазины, в 70% случаев продавцы без перчаток и масок! Люди не понимают всей серьёзности развивающейся обстановки. Людям не объяснить, что в силу особенности субъекта и его малочисленности населения, даже при заражении 1% населения от общего числа, наша система здравоохранения будет не в силах с этим справиться! Ужесточайте меры и контроль за их соблюдением».

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка долго держалась и была одним из нескольких регионов, где не выявлялось случаев заражения SARS-CoV-2.