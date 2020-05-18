Канберра, , 08:00 — REGNUM По меньшей мере 110 государств поддержали призыв Австралии начать независимое расследование причин и обстоятельств пандемии нового коронавируса, 18 мая сообщает издание The Australian, ссылаясь на главу австралийского МИД Марис Пейн.

По ее словам, главной целью расследование должно стать получение данных для обеспечения безопасности жителей и предотвращения подобных угроз в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить миссию в Китай для установления причин вспышки коронавируса в городе Ухань.

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