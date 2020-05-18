посёлок Восходящий, , 08:00 — REGNUM В посёлке Восходящий Ташлинского района Оренбургской области с 18 мая снят карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным карты распространения COVID-19, на утро 18 мая в населенном пункте числится 15 случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день, в регионе карантин действует по-прежнему в восьми муниципальных образованиях. С 18 мая снят карантин в ташлинском поселке, но введен в селе Кумак Новоорского района.

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