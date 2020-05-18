Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM На дополнительное оборудование и укомплектование республиканских больниц Бурятия получила 400 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это позволило подготовить дополнительные койки.

По словам главы региона Алексея Цыденова, при нормативе в 493 койки здесь подготовлено 797.

«У нас 865 заболевших, из которых 269 человек уже выписано. Объем тестирования почти в 3 раза выше минимального норматива», — отметил он.

Около 93% всех случаев были выявлены из числа контактных. При этом у 39% заражённых COVID-19 проходит без симптомов.

Напомним, в республике на днях завершили строительство медицинского центра Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, он может принять до 60 пациентов, которые будут размещаться в изолированных боксах.

Площадь объекта превышает 5 тыс. квадратных метров. Медицинский персонал будет состоять из 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров. По словам начальника госпиталя Заурбека Алборова, врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению SARS-CoV-2.

Читайте также:

В Бурятии завершено строительство медицинского центра Минобороны

В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя