Киев, , 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр. Сообщение о соответствующем конкурсе объявило посольство США в Киеве, сообщает RT.

Согласно указанным инструкциям, разрабатывать игровые приложения будут украинские специалисты, но перед началом работы над «серьезными играми» их обязательно проконсультируют наставники с Украины и их кураторы из США.

«В планах, обозначенных в программе, должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании — разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами», — говорится в документе.

На весь проект выделено порядка 100 тысяч долларов США. Первые семинары Госдепартамент планирует начать с сентября 2020 года.