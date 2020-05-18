Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбургской области с 18 мая введен карантин по коронавирусу в селе Кумак Новоорского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Въезды в населенный пункт и выезды из него заблокированы. Стоит отметить, по данным карты распространения COVID-19, в селе выявлены пять носителей коронавируса.

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации сельсовета, на территории населенного пункта проживают 2164 человека.

Ранее карантин объявляли в восьми муниципальных образованиях: в поселке районного значения Акбулак, городе Соль-Илецк, селах Восходящее Ташлинского района, Зарево Первомайского района, селе Давлеткулово Тюльганского района, в Проскуринском и Колтубановском сельсоветах Бузулукского района, а также Малозайкинском сельсовете Первомайского района.