Виктория, , 07:47 — REGNUM Круизные лайнеры не будут приниматься на Сейшельских островах до 2022 года. Такое решение приняли власти архипелага из-за угрозы распространения нового коронавируса, 17 мая сообщает Travel & Leisure.

Отмечается, что представители туристического бизнеса поддержали данное решение, поскольку, по их мнению, круизы стали главным катализатором распространения инфекции по миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно, что власти РФ прорабатывают возможность эвакуации российских туристов, находящихся на Сейшелах.

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