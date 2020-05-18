Якутск, , 07:51 — REGNUM Владелец частного пансионата для престарелых «Доверие» в Якутске оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушения законодательства в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В пансионате «Доверие» проживали 22 человека. После выявленного одного заражённого коронавирусом 12 постояльцев и четыре работника попали в инфекционную больницу, десятерых стариков отправили в обсерватор.

На заседании городского суда Якутска было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил ряд нарушений, в частности, в пансионате не соблюдался строгий режим изоляции, были случаи свободного доступа посторонних в пансионат, проживающие не носили масок.

«На основании имеющихся в материалах дела доказательствах, суд назначил административное наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в пансионате «Доверие» было выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.