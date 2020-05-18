Екатеринбург, , 07:35 — REGNUM В поликлиниках Свердловской области могут возобновить плановые приёмы, прерванные в марте. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в рамках снятия ограничений прорабатывается вопрос и об отмене запретов на такие приёмы. В том числе это касается и детей. Также глава региона не исключил, что пациентов будут разводить по времени, например, пожилых примут утром, а остальных — после.

Также Куйвашев добавил, что ситуация с коронавирусом пока далека от спокойной. Тем не менее после консультаций со специалистами в регионе «очень осторожно» возобновляют вакцинацию детей.