Южно-Сахалинск, , 07:41 — REGNUM На Сахалине выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом. Все шесть инфицированных граждан прибыли на остров из других регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Все пациенты госпитализированы в инфекционный госпиталь. Двое пациентов прибыли на Сахалин из Новосибирска, один из Москвы, один из Киргизии.

Ещё двое пациентов, женщина и 10-летний ребёнок, прибыли на остров с юга России.

С начала наблюдений на Сахалине подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом, из них вылечены 29 человек, в стационарах находятся 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 18 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 495.