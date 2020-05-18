Берлин, , 07:29 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось до 174 697 после подтверждения положительных результатов анализов у еще 177 пациентов, 18 мая сообщается на сайте Института Роберта Коха.

Кроме того, в стране возросло и число летальных исходов при заболевании COVID-19 — на 177, и теперь их общее количество составляет 7935. Еще 154,6 тысячи человек вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Берлине прошла очередная акция протеста, посвященная действию ограничений, введенных из-за опасности коронавирусной инфекции.

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