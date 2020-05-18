Нью-Дели, , 07:28 — REGNUM В Индии число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 3029 человек, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Также за прошедшие сутки в Индии выявлено 5242 случая заражения SARS-CoV-2. Отмечается, что это рекордный суточный рост выявленных заражений с начала пандемии. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Индии достигло 96 169.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая власти Индии продлили общенациональный карантин до 31 мая. Однако для ряда районов страны были ослаблены ограничения.

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