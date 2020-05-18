Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 по 20 мая ожидается жаркая погода до +29 °С.

Так, сегодня, 18 мая, днём в городе ожидается до+29 °С, преимущественно без осадков. Завтра, 19 мая ночью до +18 °С, днём до +28 °С, преимущественно без осадков. 20 мая ночью до +18 °С, днём до +29 °С, преимущественно без осадков. 21 мая ночью до +16 °С, днём до +22 °С, ночью и утром небольшой дождь, днём преимущественно без осадков.

В мэрии города подчеркнули, что из-за жары «сохраняется возможность возникновения очагов природных (ландшафтных) пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора».