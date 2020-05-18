Хабаровск, , 07:27 — REGNUM Американский журнал Forbes назвал Хабаровск в числе городов России, которые, по мнению издания, недооценены.

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Американское издание выпустило материал о российских городах, оказавшихся, по мнению авторов, в тени Москвы и Санкт-Петербурга. В число таких городов вошёл и Хабаровск, в котором «идеально прогуляться по набережной Амура».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года блогер и путешественник Илья Варламов включил Хабаровск в ТОП-10 самых красивых городов России.