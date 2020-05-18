Томск, , 07:16 — REGNUM В Томской области медиков, работающих с COVID-19, еженедельно тестируют на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

В случае симптомов анализы берутся немедленно. В Томской области проведено порядка 5700 тестов у медиков.

По состоянию на 16 мая в регионе коронавирус выявлен у 43 медицинских работников. Причины заражения как профессиональные, так и бытовые.

Напомним, по состоянию на 17 мая в Томской области коронавирус был выявлен у 363 человек. 104 человека выздоровели, четверо пациентов с коронавирусом скончались.

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