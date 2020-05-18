Кемерово, , 07:15 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 18 мая, выявлено ещё пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что пациенты изолированы и уже получают лечение.

В то же время, один пациент был выписан. Вместе с ним после заражения коронавирусом вылечились уже 114 человек.

В инфекционных больницах Кузбасса сейчас находятся 212 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции — 6821 человек.