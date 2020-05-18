Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM Невыплат медикам денег, положенных за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, быть не должно. Об этом написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в инстаграм.

Он отметил, что видит в комментариях жалобы на то, что не все медики получают положенные им деньги. И добавил, что в каждом таком случае нужно разбираться отдельно, что он и делает по мере возможности.

«Если вы заметили такое нарушение, вы можете также заявить о нем по номеру телефона 8 800 100-01-53 или через сайт госуслуг, где открылась специальная форма для жалоб врачей на отсутствие положенных стимулирующих выплат», — просветил медиков глава региона.

Чиновник добавил, что в марте и апреле дополнительные выплаты получили 13 354 медика Свердловской области на общую сумму 173,4 млн рублей. Всего в федеральном и областном бюджетах на эти меры на сегодняшний день заложено 854,2 млн рублей.