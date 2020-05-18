Новосибирск, , 07:06 — REGNUM В Новосибирской области 4144 сотрудника медорганизаций получили компенсационные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом за апрель. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Минздрав уточняет, что в детской городской больнице №3, где лечат детей с коронавирусом, прибавку получил 141 человек.

«Для врачей, которые в течение всего прошлого месяца работали в «красной зоне», она составила не менее 100 тысяч рублей, — подчеркнули в министерстве. — Прибавку к зарплате начислили всем участникам лечебно-диагностического процесса — не только врачам и медицинским сестрам приемного и лечебных отделений, но и буфетчикам, лаборантам, регистраторам. Все, кто непосредственно работал с пациентами или их биологическим материалом».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские следователи начали проверку после появления в СМИ информации о нарушениях прав медицинских работников.

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