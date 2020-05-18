Москва, , 07:00 — REGNUM Почти две тысяч медицинских работников в Подмосковье заразились новой коронавирусной инфекцией, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью «Коммерсанту».

"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тысяч медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал», — отметила Стригункова.

По словам чиновника, в процессе работы 9% от всего медперсонала оказались заражены вирусом SARS-CoV-2, что в абсолютных числах составляет почти две тысячи человек. 16 зараженных сотрудников погибли от COVID-19 и инфекционной пневмонии.

В больницах всегда есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты врачей. А в последнее время защитных костюмов, респираторов, очков и бахил накоплен месячный запас.

Напомним, Московская область остается самым зараженным регионом РФ (27,4 тысячи инфицированных) после столицы (142,8 тысяч). Всего на территории России выявлено 281,8 тысяч зараженных.