Катманду, , 07:00 — REGNUM Решение продлить до 2 июня режим изоляции в Непале приняло правительство государства из-за ситуации с распространения коронавируса нового типа, 18 мая сообщает издание Kathmandu Post.

При этом в ряд отраслей — сельское хозяйство, транспорт и строительный сектор — ждет дальнейшее постепенное снятие ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Непале был выявлен первый летальный случай заболевания COVID-19 в стране.

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