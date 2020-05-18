Кабул, , 06:59 — REGNUM Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался у военного лагеря в провинции Газни в Афганистане, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник среди местных властей.

По их данным, после взрыва произошла перестрелка. В результате теракта погибли семеро человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Власти подозревают, что террористическую атаку совершили боевики группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая произошёл взрыв на рынке в афганской провинции Хост. В результате теракта погиб один человек, еще десять пострадали.

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