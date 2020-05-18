Усть-Канский район, Алтай, , 06:54 — REGNUM В Горном Алтае в ночь на понедельник, 18 мая выявили два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района.

Оба являются родственниками местного жителя, у которого ранее выявили заражение. При этом у обоих симптомы отсутствуют.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 81. Из них более половины выявлены в Горно-Алтайске (23) и Турочакском районе (21). К настоящему времени успешно завершили лечение и выписаны и больниц 34 человека.

«За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 15 108 человек. В воскресенье, 17 мая, было исследовано 200 проб. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 456 человек», — добавили в штабе.

Напомним, на территории республики действует режим самоизоляции. Как сообщало ИА REGNUM, срок окончания режима пока не установлен, он будет действовать до особого распоряжения.

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