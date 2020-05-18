Петропавловск-Камчатский, , 07:02 — REGNUM На Камчатке продолжается рост выявленных заражений коронавирусом. За прошедшие сутки, по состоянию на 18 мая, зарегистрировано 18 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число с начала наблюдений достигло 495, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На сегодняшний день в регионе вылечены и выписаны из стационаров 167 пациентов, которым был диагностирован коронавирус. Два пациента — 58 и 81 года — скончались.

В регионе за всё время проведено 30 628 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край обошёл Хабаровский по числу выявленных заражений — по состоянию на 17 мая там подтверждено 1268 случаев инфицирования, в Хабаровском крае — 1223.