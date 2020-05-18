Саратов, , 07:03 — REGNUM В Саратовской области возобновят свою деятельность с понедельника, 18 мая, многофункциональные центры (МФЦ). Как информирует оперативный штаб при областном правительстве, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи, при этом записаться можно не ранее, чем на следующий день.

В здания МФЦ будут допущены те лица, которые указаны в предварительной записи, строго пофамильно и только в назначенное время при наличии защитной маски. Всех сопровождающих в помещение не пустят. По одному талону можно сдать только один пакет документов по конкретной услуге, указанной при оформлении предварительной записи.

В связи с введенным карантином в Краснокутском и Самойловском районах деятельность центров «Мои Документы» в городе Красный Кут и в поселке Самойловка пока возобновлена не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Татарии с 13 апреля смогут обратиться в отделения МФЦ (многофункционального центра) и пенсионного фонда, но только по предварительной записи.

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