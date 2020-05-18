Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM В Сахалинской области выпускникам разрешили ходить на занятия при согласии родителей. Об этом информирует пресс-служба областного Минобра.

Сообщается, что режим самоизоляции в области снят для школ и детсадов.

«С 12 мая вывели семь районов, с 14 мая — ещё три, с сегодняшнего дня вывели в общем количестве 18, то есть все районы области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, рекомендовано возобновить работу учреждений дополнительного образования. При этом в школьных классах разрешено заполнять не более чем на 15 человек. Ученики и учителя должны носить медицинские маски.

Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, в области из 50 заразившихся с начала эпидемии 27 человек выздоровели и выписаны из медучреждений, 23 пациента проходят лечение, летальных случаев нет.

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