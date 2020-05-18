Новосибирск, , 06:41 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 18 мая, за сутки выявлено 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе — 1652 (из них 105 — дети), из которых 638 человек уже выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас остаются 65 человек, на ИВЛ — 21 пациент. Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.