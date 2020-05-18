Анадырь, 18 мая 2020, 06:40 — REGNUM Благодаря поддержке бизнеса в Чукотском автономном округе создан запас в 400 тысяч медицинских масок, сообщает ИА «Чукотка».
Средства индивидуальной защиты планируется раздавать бесплатно в зданиях аэровокзалов, торговых центрах и медучреждениях. Бесплатными масками планируется также обеспечить школы и детские сады.
Распределением масок с понедельника займется окружная больница, отметил глава региона Роман Копин. Накопить такой объем средство индивидуальной защиты удалось благодаря усилиям «недропользователей и неравнодушных людей».
Всего в регионе выявлено 56 инфицированных, летальных случаев на зафиксировано.