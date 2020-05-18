Кызыл, , 06:40 — REGNUM В связи с распространением коронавируса и появлением различных выплат, граждане всё чаще используют онлайн-ресурсы государственных органов. Вместе с этим растёт в интернете и активность мошенников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Туве.

«Злоумышленники всеми способами пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплат на фоне распространения COVID-2019, а также выдумывают не существующие мифические компенсации от государства, предлагают приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты от коронавируса», — отметили в ведомстве.

Для введения пользователей в заблуждение они могут создать визуально не отличимый клон любого сайта оригинала. Он будет отличаться от оригинального сайта лишь одной-двумя буквами в адресной строке.

Чтобы не стать их жертвой, гражданам рекомендуют переходить на ссылки от проверенных источников, либо самим набирать адрес сайта. Настоящую ссылку от оригинального сайта лучше всего сохранить в закладках. При регистрации на них правоохранители советуют создавать сложные пароли.

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