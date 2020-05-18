Абакан, 18 мая 2020, 06:32 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в республиканском правительстве.
Десять пациентов поступили с признаками ОРВИ, четверо — с признаками пневмонии. Пять случаев — это семейные контакты. Ещё пять случаев — служебные контакты, в том числе коронавирус выявлен у одного сотрудника Абаканской клинической больницы, троих сотрудников Абаканской станции скорой помощи, одного сотрудника Черногорской больницы.
Излечились от COVID-19 ещё 12 пациентов. Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек.
Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались девять пациентов с коронавирусом.
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