Абакан, , 06:32 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в республиканском правительстве.

Десять пациентов поступили с признаками ОРВИ, четверо — с признаками пневмонии. Пять случаев — это семейные контакты. Ещё пять случаев — служебные контакты, в том числе коронавирус выявлен у одного сотрудника Абаканской клинической больницы, троих сотрудников Абаканской станции скорой помощи, одного сотрудника Черногорской больницы.

Излечились от COVID-19 ещё 12 пациентов. Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек.

Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались девять пациентов с коронавирусом.

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