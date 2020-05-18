Новосибирск, , 06:25 — REGNUM Новосибирские следователи начали проверку после появления в СМИ информации о нарушениях прав медицинских работников. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что работники скорой помощи Новосибирска и Искитима сообщили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

«По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверок будут установлены размеры существующих задолженностей и обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. После чего будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что сотрудники Центральной подстанции скорой медицинской помощи спят на полу, не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом.

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